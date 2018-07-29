2018-07-29T20:50:50+03:00
Происшествия

Суд вынес приговор 44-летнему водителю, сбившему пешехода в Приокском районе

Смертельная авария произошла в октябре 2017 года
Анастасия НАЗАРОВА
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Суд вынес приговор 44-летнему водителю, насмерть сбившему пешехода в Приокском районе. Об этом сообщается на сайте районного суда.

ДТП произошло поздно вечером в октябре 2017 года, когда автомобиль двигался по улице 40 лет Октября со стороны Шатковской улицы в направлении проспекта Гагарина.

Водитель не остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом, когда люди переходили дорогу. В итоге под колесами автомобиля оказался женщина. От полученных травм она скончалась на месте.

Водитель свою вину признал. Суд учел обстоятельства, смягчающие наказание: раскаяние в совершенном преступлении, положительные характеристики с места жительства и работы, а также наличие несовершеннолетней дочери, которая по состоянию здоровья нуждается в уходе. Кроме того, виновник аварии сразу же вызвал службу экстренного реагирования, а после возместил ущерб и моральный вред, принеся родственникам погибшей извинения.

Мужчина получил 2 года 6 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 7 месяцев, условно с испытательным сроком 2 года.

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