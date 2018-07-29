Волонтеры разыскивают 26-летнего Валентина Грачева
Волонтеры разыскивают 26-летнего Валентина Михайловича Грачева. В субботу, 28 июля, мужчина пропал на берегу Оки у деревни Низково в Павловском районе, сообщается в группе ПСО «Волонтер».
Разыскивается молодой человек ростом 175 сантиметров, худощавого телосложения, с короткими темными волосами и светлыми глазами. На нем были плавки.
Информацию о месте нахождения Грачева следует сообщать в полицию по каналу связи 102 или волонтерам по телефону 8(831) 291-51-51.
Ранее сообщалось, что в Павлове пропал без вести 23-летний Вячеслав Постнов. Он ушел из дома 21 июля и с тех пор не появлялся.
Напомним также, что в Вадском районе разыскиваются 24-летняя женщина и ее годовалая дочка. По информации волонтеров, Елена Котова с ребенком могут находится в Нижнем Новгороде.
– У матери расстройство психики, возможна угроза жизни ребенка, – уточнили сотрудники ПСО «Рысь».