Волонтеры разыскивают 26-летнего Валентина Грачева

29 Июль 18:26 2018-07-29T18:26:28+03:00

Последний раз мужчину видели на берегу Оки в деревне Низково

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Волонтеры разыскивают 26-летнего Валентина Михайловича Грачева. В субботу, 28 июля, мужчина пропал на берегу Оки у деревни Низково в Павловском районе, сообщается в группе ПСО «Волонтер».

Разыскивается молодой человек ростом 175 сантиметров, худощавого телосложения, с короткими темными волосами и светлыми глазами. На нем были плавки.

Информацию о месте нахождения Грачева следует сообщать в полицию по каналу связи 102 или волонтерам по телефону 8(831) 291-51-51.

Ранее сообщалось, что в Павлове пропал без вести 23-летний Вячеслав Постнов. Он ушел из дома 21 июля и с тех пор не появлялся.

Напомним также, что в Вадском районе разыскиваются 24-летняя женщина и ее годовалая дочка. По информации волонтеров, Елена Котова с ребенком могут находится в Нижнем Новгороде.

– У матери расстройство психики, возможна угроза жизни ребенка, – уточнили сотрудники ПСО «Рысь».