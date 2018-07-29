За год литр бензина АИ-92 в Нижегородской области подорожал на 4,61 рубля

29 Июль 18:09 2018-07-29T18:09:14+03:00

На 24 июля 2018 года его стоимость составила 1,11 рубля

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Нижегородское УФАС представило средние розничные цены на бензин и дизельное топливо на автозаправках Нижнего Новгорода по итогам мониторинга, проведенного 24 июля.

Так, литр бензина марки АИ-92 на 24 июля стоил в среднем 41,11 рубля. Ровно год назад литр того же бензина продавали за 36,5 рубля.

Бензин марки АИ-95 также подорожал: сейчас его стоимость составляет в среднем 43,94 рубля, тогда как год назад – 39,2 рубля.

Что касается дизеля, то его в минувший вторник можно было купить за 43,51 рубля, а годом ранее – за 37,88 рубля.

Ранее «Комсомолка» писала, что после договора правительства с нефтяными компаниями о ценах на топливо, бензин перестал дорожать. Но с начала 2018 года и до этой сделки горючее прибавило в цене 9,3%.

Теперь Росстат фиксирует, что местами бензин АИ-92 дешевеет. В среднем по стране на 0,2%, то есть на восемь копеек.