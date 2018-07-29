2018-07-29T17:48:24+03:00
Происшествия

Нижегородский коммерсант пытался похитить у аэропорта Стригино 608 тысяч рублей

В отношении него возбуждено уголовное дело по факту покушения на мошенничество в крупном размере
Анастасия НАЗАРОВА
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Транспортный прокурор признал законным возбуждение уголовного дела в отношении гендиректора фирмы за попытку хищения у международного аэропорта Стригино крупной суммы денег. Об этом сообщается на сайте Приволжской транспортной прокуратуры.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские пресекли попытку коммерсанта похитить у аэропорта 608 тысяч рублей. Хищение предполагалось осуществить путем предоставления АО «МАНН» подложных документов на утилизацию твердых бытовых отходов и исполнение договорных обязательств.

Нерадивый делец признал свою вину. Следственный отдел Нижегородского линейного управления МВД России на транспорте возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 30 - части 3 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном размере, совершенное с использованием служебного положения).

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