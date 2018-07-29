2018-07-29T16:45:27+03:00
Общество

В Нижегородской области стартует акция «Собери ребенка в школу!»

С 1 по 31 августа судебные приставы будут ходит в гости к должникам, чтобы проверить их имущественное положение
Анастасия НАЗАРОВА
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Акция «Собери ребенка в школу!» пройдет в Нижегородской области с 1 по 31 августа, сообщается на сайте УФССП России по региону.

В рамках акции каждый день судебные приставы будут приходить домой и на работу к должникам по алиментам, чтобы проверить их имущественное положение, проверить бухгалтерию организаций на предмет своевременности и полноты производимых удержаний по алиментным обязательствам из зарплаты гражданина-должника и применять иные меры принудительного взыскания.

Служба судебных приставов напоминает, что нерадивых родителей, уклоняющихся от уплаты денежных средств на содержание несовершеннолетних детей, могут привлечь к административной и уголовной ответственности.

Например, за первые шесть месяцев 2018 года возбуждено 551 уголовное дело по ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей) в отношении должников по алиментам, из них 153 в отношении женщин. 1078 должников привлечены к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей).

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