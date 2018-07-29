2018-07-29T15:47:41+03:00
Происшествия

23-летний Вячеслав Постнов пропал в Нижегородской области

Молодой человек ушел из дома 21 июля и не возвращался
Анастасия НАЗАРОВА
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Волонтеры просят помощи в поисках молодого человекаВолонтеры просят помощи в поисках молодого человека
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Поисково-спасательный отряд «Волонтер» просит помощи в поисках 23-летнего Вячеслава Николаевича Постнова. В прошлую субботу, 21 июля, молодой человек ушел из дома на улицы Фаворского в Павлове и с тех пор не выходил на связь.

Разыскивается мужчина ростом 170-180 сантиметров, среднего телосложения, со светло-русыми волосами средней длины и серо-зелеными глазами.

Он был одет в темный с красной вставкой теплый костюм с капюшоном, белую с черным рисунком и красной вставкой на капюшоне ветровка (на фото).

С собой у Вячеслава были документы.

Любую информацию о месте нахождения пропавшего мужчины следует сообщать в полицию по каналу связи 102 или волонтерам по телефону 8(831) 291-51-51.

Напомним, в Вадском районе разыскиваются 24-летняя женщина и ее годовалая дочка. По информации волонтеров, Елена Котова с ребенком могут находится в Нижнем Новгороде.

– У матери возможно расстройство психики, возможна угроза жизни ребенка, – уточнили сотрудники ПСО «Рысь».

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