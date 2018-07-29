Историческое здание раскрасят нижегородцы в рамках фестиваля «Том Сойер фест»

29 Июль 15:04 2018-07-31T19:01:11+03:00

Фестиваль восстановления исторической среды пройдет с 20 августа по 10 сентября

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Фестиваль восстановления исторической среды «Том Сойер фест» впервые пройдет в Нижнем Новгороде с 20 августа по 10 сентября, сообщают организаторы.

– Улучшение вида исторического здания – важный, но не главный эффект фестиваля. «Том Сойер фест» меняет отношение людей к исторической среде, позволяет разглядеть в ней реальную ценность, дает горожанам возможность любить свой город не только на словах, – отметила градозащитник Анна Давыдова.

Раскрашивая старинные дома: «Том Соейр Фест» пройдет в Нижнем Новгороде 00:00 00:00

В рамках фестиваля добровольцам предстоит раскрасить дом Скворцовой по адресу улица Короленко,18 в историческом квартале церкви Трех Святителей.

– Обследование специалистов показало, что он в прекрасном состоянии, и есть все шансы восстановить его силами волонтеров, – пояснила Анна.

Подготовительный этап стартует 1 августа. Организаторы ищут партнеров и волонтеров.

Добавим, что «Том Сойер фест» проходит не первое лето в 22-х российских городах.