Историческое здание раскрасят нижегородцы в рамках фестиваля «Том Сойер фест»
Фестиваль восстановления исторической среды «Том Сойер фест» впервые пройдет в Нижнем Новгороде с 20 августа по 10 сентября, сообщают организаторы.
– Улучшение вида исторического здания – важный, но не главный эффект фестиваля. «Том Сойер фест» меняет отношение людей к исторической среде, позволяет разглядеть в ней реальную ценность, дает горожанам возможность любить свой город не только на словах, – отметила градозащитник Анна Давыдова.
Раскрашивая старинные дома: «Том Соейр Фест» пройдет в Нижнем Новгороде
В рамках фестиваля добровольцам предстоит раскрасить дом Скворцовой по адресу улица Короленко,18 в историческом квартале церкви Трех Святителей.
– Обследование специалистов показало, что он в прекрасном состоянии, и есть все шансы восстановить его силами волонтеров, – пояснила Анна.
Подготовительный этап стартует 1 августа. Организаторы ищут партнеров и волонтеров.
Добавим, что «Том Сойер фест» проходит не первое лето в 22-х российских городах.