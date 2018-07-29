Глеб Никитин решил вопрос с ремонтом жилья многодетной семьи из Пильнинского района

29 Июль 13:14 2018-07-29T13:14:43+03:00

О существующей проблеме и. о. замглавы региона Сергей Шевченко узнал в ходе личного приема граждан

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И. о. замглавы региона Сергей Шевченко провел личный прием граждан. С проблемами к чиновнику обратились жители Нижнего Новгорода, Богородска, Выксы, Сергача, а также сел и рабочих поселков разных районов региона. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

В основном нижегородцы просили оказать им материальную помощь. Например, многодетная мать из Пильнинского района обратилась к Шевченко с просьбой отремонтировать жилье. Один из ее детей – инвалид.

– Ситуация, в которой оказалась семья, действительно трудная. При среднедушевом доходе меньше прожиточного минимума, часть средств им приходится тратить на погашение кредита. Учитывая положительные характеристики семьи, запросив всю необходимую информацию в администрации Пильнинского муниципального района, мы обратились к главе региона Глебу Сергеевичу Никитину, с просьбой решить этот вопрос, – рассказал чиновник.

Положительное решение было принято в течение дня.