2018-07-29T12:02:10+03:00
Звезды

Первый в России международный фестиваль веб-сериалов пройдет в Нижнем Новгороде

Участниками станут не только создатели веб-сериалов из России и других стран мира, но и профессионалы digital-индустрии
Анастасия НАЗАРОВА
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Первый в России международный фестиваль веб-сериалов Realist web fest пройдет в Нижнем Новгороде с 4 по 7 августа. Об этом сообщают организаторы.

В течение трех дней зрителей ждут лучшие примеры стремительно развивающегося в мире формата, созданного исключительно для интернета.

Задача фестиваля – презентация новейших произведений в формате веб-сериалов, вне зависимости от страны производства, продвижение формата веб-сериала в России и мире, популяризация данного вида кинематографа, открытие новых имен в сфере веб-производства и создание индустрии производства и продвижения веб-сериалов как на территории России, так и за ее пределами.

Участниками станут не только создатели веб-сериалов из России и других стран мира, но и профессионалы digital-индустрии – представители международных веб-фестивалей и онлайн-платформ, продюсеры и дистрибьюторы, интернет-эксперты, режиссеры, актеры и сценаристы, занимающиеся производством и продвижением веб-контента.

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