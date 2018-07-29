Лесовоз «КамАЗ» и легковушка «Лада» столкнулись в Нижегородской области: есть погибшие

29 Июль 11:46 2018-07-29T11:46:38+03:00

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Смертельное ДТП с участием лесовоза «КамАЗ» и автомобиля «Лада» произошло в Ветлужском районе Нижегородской области в пятницу, 27 июля.

По предварительным данным, водитель отечественной легковушки не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в КамАЗ.

В результате аварии от полученных травм скончались водитель и пассажир «Лады». По данному факту проводится расследование.

Ранее сообщалось, что днем 28 июля в салоне маршрутки №138 в микрорайоне Мещерское озеро лопнул патрубок и горячая жидкость (смесь тосола, масла и антифриза) фонтаном полилась в салон маршрутного автобуса. В момент взрыва в маршрутном такси была полная посадка, еще несколько человек стояли.

– Все случилось во время движения маршрутки, все закричали и пытались покинуть маршрутку водитель открыл двери на ходу люди стали выпрыгивать до того, как водитель остановился, – рассказала пострадавшая нижегородка.