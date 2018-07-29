2018-07-29T10:54:41+03:00
Дом. Семья

В Вачском районе пресекли незаконную охоту на тетерева

Нарушителям, скорее всего, запретят охотиться на 1-2 года и выпишут штраф в 28 тысячи рублей
Анастасия НАЗАРОВА
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Незаконную охоту на тетерева пресекли в Вачском районе 26 июля, передает региональный госохотнадзор. Браконьеры добыли четырех тетеревов: трех самцов и одну самку.

Как пояснили в ведомстве, охота на боровою дичь с подружейной собакой открывается только с 5 августа. Поэтому виновным грозит административная ответственность по статье 8.37 ч.1.2 КоАП РФ, которой предусмотрено лишение права осуществлять охоту на срок от одного до двух лет, а также выплата ущерба, причиненного объектам животного мира, в размере 28 тысяч рублей.

Руководитель комитета госохотнадзора Николай Бондаренко напомнил, что 26 июля открылся сезон охоты на болотно-луговую дичь с островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями, ловчими птицами. К болотно-луговой дичи относятся: дупеля, бекасы, гаршнеп, травник, чибис, улиты, веретенники, камнешарка, коростель и обыкновенный погоныш.

Запрещена любительская и спортивная охота на виды, занесенные в Красные книги России и Нижегородской области: белая куропатка, клинтух, кулики (большой кроншнеп, турухтан, мородунка, фифи, кулик-сорока, поручейник, пастушок, погоныш малый, погоныш-крошка).

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