2018-07-29T10:36:19+03:00
Спорт

Состав нижегородского АСК пополнил Виктор Никоненко

В сезоне 2015/16 он выступал в Нижнем Новгороде
Анастасия НАЗАРОВА
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Блокирующий Виктор Никоненко стал новым игроком нижегородского АСК, сообщается на сайте команды.

Спортсмен уже знаком местным любителям волейбола – Виктор выступал в Нижнем Новгороде в сезоне 2015/16.

Прошлый сезон волейболист провел в Суперлиге, выступая за «Ярославич». Команда в регулярном сезоне заняла 13 место и участвовала в переходных матчах, по итогам которых сохранила прописку в волейбольной элите.

По словам Никоненко, в «Ярославиче» возникли большие финансовые трудности, игрокам задолжали по 5-6 зарплат.

– После такого сезона хочется стабильности, ясности задач и возможности их выполнения, – признался игрок. – Конечно, хотелось еще поиграть в Суперлиге, но узнав о целях на сезон и условиях, это предложение стало для меня основным. Ведь куда интереснее играть за медали, нежели болтаться в середине таблицы или еще хуже, пытаться выжить.

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