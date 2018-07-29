2018-07-29T09:36:41+03:00
Спорт

ФК «Нижний Новгород» сыграет с «Тамбовом» 29 июля

В первых двух турах ФНЛ «Тамбов» одержал победы над «Зенитом-2» и «Балтикой».
Анастасия НАЗАРОВА
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Футбольный клуб «Нижний Новгород» на выезде сыграет с «Тамбовом». Матч пройдет на стадионе «Спартак» (Тамбов) 29 июля в 19:00, сообщается на сайте нижегородской команды.

В межсезонье соперника «НН» покинули 11 игроков, на смену им пришли: вратарь Владислав Шевченко («Афипс»), защитник Константин Гарбуз («Енисей»), полузащитники Вагиз ГалиулинТосно») и Валерий Чуперка («Ростов), а также нападающие Сенин Себаи («Балтика»), Хасан Мамтов («Оренбург») и Хызыр Аппаев («Ротор»).

При этом ушел главный тренер Андрей Талалаев, и место на тренерском мостике занял его помощник Мурат Искаков.

Добавим, что в первых двух турах ФНЛ «Тамбов» одержал победы в Питере над «Зенитом-2» со счетом 2:1 (Чернышов, Аппаев) и в Калининграде над «Балтикой» – 2:1 (Себаи – 2).

В минувшем сезоне соперник ФК «НН» занял четвертое место и стал участником стыковых матчей, в которых дважды уступил пермскому «Амкару».

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на сайте ФНЛ, а текстовую – в Твиттере ФК «Нижний Новгород».

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