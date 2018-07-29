Икона с частицей мощей Николая Чудотворца прибудет в храм на Бору

29 Июль 09:12 2018-07-29T09:12:34+03:00

Для молитвенного поклонения она будет доступна местным жителям с 13 августа по 2 сентября

Изменить размер текста: A A

Икона с частицей мощей Николая Чудотворца прибудет в храм в честь иконы Божией Матери «Знамение» на Бору. Для молитвенного поклонения она будет доступна местным жителям с 13 августа по 2 сентября, сообщается на сайте Нижегородской епархии.

Добавим, что постоянно икона находится в храме в честь Похвалы Пресвятой Богородицы в Нижегородском районе областного центра.

Кроме того, с 11 по 22 августа в храме в честь преподобного Сергия Радонежского в Кстове для молитвенного поклонения верующих будет пребывать икона блаженной Матроны Московской с частицей святых мощей. С 8 по 23 сентября святыня будет в нижегородском храме в честь иконы Божией Матери «Умиление».

Также нижегородцы смогут поклониться иконе с частицей святых мощей великомученика и целителя Пантелеимона. С 25 августа по 14 сентября она будет в храме в честь святых апостола Тимофея и мученицы Татианы. Святыня постоянно хранится в нижегородском храме в честь Воскресения Христова.