Глеб Никитин и Ольга Голодец вручили награды победителям регаты на Кубок губернатора

28 Июль 19:09 2018-07-28T19:09:09+03:00

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27 июля 2018 года глава Нижегородской области Глеб Никитин и заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец вручили награды победителям Международной детской парусной регаты JUNIOR VOLGA CUP OPTIMIST CLASS «Кубок Губернатора Нижегородской области 2018». Торжественная церемония прошла на Гребном канале.

- Нижний Новгород показал себя, как уникальное место во время Чемпионата мира. Благодаря таким соревнованиям, как эта регата, положительное впечатление от города только усиливается, - отметила Ольга Голодец в ходе торжественной церемонии.

- Поздравляю с окончанием этих семи дней. Вы проявили решимость и самоотверженность, показали командную работу!, - поздравил участников Глеб Никитин. - Нижегородская земля - особая для парусного спорта. 80 лет назад в Горьком проходила регата, судьей на которой был Валерий Чкалов, а одним из победителей стал Ростислав Алексеев. Это вид спорта для настоящих романтиков!, - добавил глава региона.