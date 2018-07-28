Ольга Голодец и Глеб Никитин посетили Нижегородское областное училище олимпийского резерва имени В.С.Тишина

28 Июль 18:53 2018-07-28T18:53:10+03:00

Заместитель председателя правительства России прибыла в Нижний Новгород с рабочим визитом

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27 июля 2018 года глава Нижегородской области Глеб Никитин и заместитель председателя правительства России Ольга Голодец обсудили перспективы развития художественной гимнастики с заслуженным тренером России Натальей Тишиной.

Также Глеб Никитин и Ольга Голодец посетили медицинский центр школы, тренажёрный зал, учебные классы Нижегородского областного училища олимпийского резерва имени В.С. Тишина.

- Возможностей у нижегородских представителей олимпийских видов спорта становится больше. Например, в Нижнем Новгороде уже ведётся строительство трамплина 60 метров, - отметил глава региона.

На сегодняшний момент материально-техническая база училища включает 20 учебных аудиторий, 2 спортивных зала, зал хореографии, тренажерный зал, зал тяжелой атлетики, легкоатлетический манеж, лыжную базу, велобазу, медицинский центр, «Музей спортивной славы».

В настоящее время в училище обучается более 300 человек. В педагогическом коллективе - 38 человек.