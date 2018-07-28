2018-07-28T16:20:22+03:00
Общество

Ливни, грозы и град в ближайшие часы пророчат синоптики Нижегородской области

Непогода продлится до утра 29 июля
Светлана СТРОКАН
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Невыносимой духоте придет конец, обещают метеорологи. По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», в ближайшие часы 28 июля 2018 г. по Нижегородской области и г. Нижнему Новгороду ожидаются грозы, ливни, град, усиления северо-восточного ветра порывами 13-18 м/с. Долгожданная прохлада продлится до утра, 29 июля.

Службы МЧС предупреждают о возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ и энергетики, обрушением слабоукрепленных и ветхих конструкций, падением деревьев со слабой корневой системой. Возможны затруднения при проведении высотных, аварийно-восстановительных работ. Возможно поражение объектов электроэнергетики, хранилищ ГСМ, а так же других объектов, не оборудованных громоотводом, молниями.

Увеличивается вероятность возникновения ДТП, затруднениями в работе всех видов транспорта, локальными подтоплениями в результате неисправностей и замусоривания ливневки.

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