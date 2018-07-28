В лесу на Автозаводе потушили горевший мусор, превратившийся в пожар

28 Июль 15:01 2018-07-28T15:01:37+03:00

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27 июля в 10.30 утра в Единую дежурно-диспетчерскую службу Нижнего Новгорода поступило сообщение об очаге возгорания мусора вблизи леса в Автозаводском районе.

Пожарные службы, погрузчики и бульдозеры выехали на место в районе дома 33 а по улице Новополевой.

- Огонь прошелся по одному гектару. Всего охвачено 150 квадратных метров прилегающей к лесу площади. Обстановка осложнена тем, что горела подстилка на глубине двух метров, что потребовало отсыпки грунтом очага пожара в целях исключения дальнейшего распространения в сторону лесного массива. Специалисты продолжат дежурство ночью, - пояснили в управлении ГОЧС Нижнего Новгорода.

Напомним, ранее специалисты ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» выпустили экстренное предупреждение о том, что 27 и 28 июля местами по Нижегородской области ожидается сильная жара до + 35°С. В данным период для жителей установлен запрет на разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, выжигание травы, использование сооружений для приготовления блюд на углях на землях лесного фонда и прилегающих территориях.