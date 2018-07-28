31 водителя оштрафовали на две тысячи каждого за проезд по Покровке

28 Июль 11:57 2018-07-28T12:00:39+03:00

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31 водитель был оштрафованы на две тысячи рублей каждый с 20 по 26 июля за проезд по улице Большая Покровская, которая предназначена только для движения пешеходов.

При этом 27 водителей проигнорировали знаки «Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена». Еще четыре нарушения, зафиксированных сотрудниками ГИБДД, касаются движения в пешеходной зоне.

Напомним, запрет на движение любого автотранспорта по Большой Покровской был введен с апреля 2018 года. При этом с 6.00 до 9.00 остается возможность подъезжать со стороны улицы Малой Покровской и площади Минина и Пожарского подвозящим грузы к магазинам и предприятиям общественного питания автомобилям.