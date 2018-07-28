2018-07-28T12:00:39+03:00
Общество

31 водителя оштрафовали на две тысячи каждого за проезд по Покровке

Нарушителей считали с 20 по 26 июля
Светлана СТРОКАН
Поделиться:
Изменить размер текста:

31 водитель был оштрафованы на две тысячи рублей каждый с 20 по 26 июля за проезд по улице Большая Покровская, которая предназначена только для движения пешеходов.

При этом 27 водителей проигнорировали знаки «Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена». Еще четыре нарушения, зафиксированных сотрудниками ГИБДД, касаются движения в пешеходной зоне.

Напомним, запрет на движение любого автотранспорта по Большой Покровской был введен с апреля 2018 года. При этом с 6.00 до 9.00 остается возможность подъезжать со стороны улицы Малой Покровской и площади Минина и Пожарского подвозящим грузы к магазинам и предприятиям общественного питания автомобилям.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глеб Никитин пообещал продолжить проект «Поезда здоровья»
Глеб Никитин предложил создать рабочую группу для разработки концепции развития территории Стрелки
Работы по укладке асфальта завершились на 92% ремонтируемых дорог в Нижнем Новгороде
Обвиняемый в убийстве нижегородского журналиста Дениса Суворова заключен под стражу
В Нижний Новгород осенью 2018 года приедет делегация из китайской провинции Аньхой
За две недели за езду по Большой Покровской оштрафовали 59 водителей
В Нижнем Новгороде на 82-м году жизни умерла бывший директор кинотеатра «Рекорд» Людмила Садовская
Глеб Никитин посетит фестиваль музыки и технологий Alfa Future People 2018
ГАЗель на скорости влетела в столб: 42-летняя пассажирка погибла на месте
Нижегородцы займутся йогой на спортивном фестивале
Глеб Никитин предложил провести 9 сентября голосование по проекту Стратегии развития региона
Нижегородцы проведут День физкультурника на Гребном канале
Нижегородские хирурги провели две уникальные операции
Выставка с лучшими российскими местами для путешествий пройдет в Нижнем Новгороде
На Звездинке появился обновленный полиэлитеновый водовод в 200 метров длиной
Глеб Никитин пообещал взять на контроль ситуацию с ливневками в Автозаводском районе
В Нижегородской области пройдет экстремальный забег «Стальной характер»
Глеб Никитин вошел в состав совета директоров ПАО «ГАЗ»
Шестилетний пассажир погиб в ДТП, потому что пьяный водитель не справился с управлением
914 домов в Нижнем Новгороде прошли проверку на морозоустойчивость
ФК "Нижний Новгород" сыграл вничью с командой "Луч" из Владивостока
Полицейский за взятку в 93 000 рублей закрыл глаза на то, что иностранцев фиктивно ставили на учет
На матч Олимп-ФНЛ в Нижнем Новгороде пришли более 28 000 зрителей
Канавинский суд отказался возвращать маленькую дочь отцу-англичанину