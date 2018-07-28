22 000 нижегородцев получили услуги от службы занятости через интернет

28 Июль 11:29 2018-07-28T11:29:36+03:00

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С начала 2018 года граждане и работодатели получили более 22 тысяч услуг службы занятости в электронном виде. Об этом сообщают в управлении по труду и занятости населения Нижегородской области.

Интерактивный портал предоставляет гражданам возможность, не выходя из дома, подобрать подходящую работу, получить подробную информацию о ситуации на рынке труда и услугах службы занятости, пройти online тестирование по профессиональной ориентации, записаться на прием в службу занятости, ознакомиться с начислением социальных выплат, сформировать и разместить резюме.

Используя интерактивный портал, граждане, имеющие статус безработного, могут подать заявление на получение услуг по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию, временному трудоустройству, организации собственного дела.

Консультации по работе с порталом проводятся во всех центрах занятости муниципальных образований Нижегородской области.