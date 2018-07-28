Сабантуй пройдет в парке имени 1 мая

28 Июль 10:42 2018-07-28T10:42:28+03:00

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28 июля в Нижнем Новгороде состоится мероприятие, приуроченное к национальному татарскому празднику Сабантуй.

В мероприятии примут участие представители муниципальных районов Нижегородской области с компактным проживанием татарского населения, широкая общественность.

В рамках праздничной программы запланированы выставка-продажа изделий национального народного творчества, концерт с участием творческих коллективов художественной самодеятельности и профессиональных артистов из Нижегородской области и Республики Татарстан. Гостей мероприятия ждут спортивные состязания по национальной борьбе на поясах «Корэш», соревнования по гиревому спорту и национальные игры: перетягивание каната, бег с мешками, лазание по шесту.

Справка

Сабантуй – один из самых любимых и значимых национальных праздников татарского народа и связан с древними обрядами празднования окончания весенних полевых работ. В этот день традиционно проходят массовые гуляния и праздничные концерты, игры и конкурсы, спортивные состязания по национальной борьбе на поясах «Корэш», готовятся угощения и национальные блюда.