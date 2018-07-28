В Нижегородской области привели в порядок 230 км лесных дорог

28 Июль 10:25 2018-07-28T10:25:15+03:00

Их расчистили, выравняли и установили мосты через ручьи

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В лесах Нижегородской области в 2018 году создано и отремонтировано 227, 9 км лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров. Об этом сообщили в региональном департаменте лесного хозяйства.

- Лесные дороги дополняют имеющуюся сеть лесных дорог для лучшего проезда лесопожарной техники к наиболее опасным лесным участкам, а также к сети источников противопожарного водоснабжения, - сообщили в ведомстве.

Работы по строительству и реконструкции лесных дорог включают в себя корчевание пней в створе проезжей части, расчистку и выравнивание дорожного полотна, устройство мостов через канавы и ручьи.

В департаменте лесного хозяйства Нижегородской области напомнили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесу. В частности, нельзя бросать горящие спички, окурки, оставлять бутылки, осколки стекла.