Более 43 000 болельщиков болели за ЦСКА и Локомотив на нижегородских трибунах

28 Июль 10:00 2018-07-28T11:12:31+03:00

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Более 43 тысяч человек посетили матч Суперкубка России в Нижнем Новгороде. Такие цифры сообщили аналитики агентства ТурСтат.

Стадион "Нижний Новгород" оказался забит почти под завязку — 43 тысячи 319 человек посетили матч за Олимп-Суперкубок России в Нижнем Новгороде, заполнив стадион на 100%.Прошедший Чемпионат мира-2018 по футболу способствовал привлечению зрителей на игру.

Обладателем Олимп-Суперкубка России 2018 стал ПФК ЦСКА. Армейцы обыграли ФК "Локомотив" со счетом 1:0, забив мяч в дополнительное время, на 106 минуте.

Напомним, матч за Олимп-Суперкубок России прошел в 21:30 27 июля на стадионе на Стрелке.

Нижний Новгород занял 4 место по посещаемости матчей Чемпионата мира-2018 среди городов-организаторов чемпионата.

Матчи ЧМ-2018 на стадионе "Нижний Новгород" посмотрели более 256 тысяч человек, в среднем, 43 тысячи за игру.