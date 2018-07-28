2018-07-28T11:12:31+03:00
Общество

Более 43 000 болельщиков болели за ЦСКА и Локомотив на нижегородских трибунах

Стадион на Стрелке пережил очередной аншлаг
Светлана СТРОКАН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Более 43 тысяч человек посетили матч Суперкубка России в Нижнем Новгороде. Такие цифры сообщили аналитики агентства ТурСтат.

Стадион "Нижний Новгород" оказался забит почти под завязку — 43 тысячи 319 человек посетили матч за Олимп-Суперкубок России в Нижнем Новгороде, заполнив стадион на 100%.Прошедший Чемпионат мира-2018 по футболу способствовал привлечению зрителей на игру.

Обладателем Олимп-Суперкубка России 2018 стал ПФК ЦСКА. Армейцы обыграли ФК "Локомотив" со счетом 1:0, забив мяч в дополнительное время, на 106 минуте.

Напомним, матч за Олимп-Суперкубок России прошел в 21:30 27 июля на стадионе на Стрелке.

Нижний Новгород занял 4 место по посещаемости матчей Чемпионата мира-2018 среди городов-организаторов чемпионата.

Матчи ЧМ-2018 на стадионе "Нижний Новгород" посмотрели более 256 тысяч человек, в среднем, 43 тысячи за игру.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глеб Никитин пообещал продолжить проект «Поезда здоровья»
Глеб Никитин предложил создать рабочую группу для разработки концепции развития территории Стрелки
Работы по укладке асфальта завершились на 92% ремонтируемых дорог в Нижнем Новгороде
Обвиняемый в убийстве нижегородского журналиста Дениса Суворова заключен под стражу
В Нижний Новгород осенью 2018 года приедет делегация из китайской провинции Аньхой
За две недели за езду по Большой Покровской оштрафовали 59 водителей
В Нижнем Новгороде на 82-м году жизни умерла бывший директор кинотеатра «Рекорд» Людмила Садовская
Глеб Никитин посетит фестиваль музыки и технологий Alfa Future People 2018
ГАЗель на скорости влетела в столб: 42-летняя пассажирка погибла на месте
Нижегородцы займутся йогой на спортивном фестивале
Глеб Никитин предложил провести 9 сентября голосование по проекту Стратегии развития региона
Нижегородцы проведут День физкультурника на Гребном канале
Нижегородские хирурги провели две уникальные операции
Выставка с лучшими российскими местами для путешествий пройдет в Нижнем Новгороде
На Звездинке появился обновленный полиэлитеновый водовод в 200 метров длиной
Глеб Никитин пообещал взять на контроль ситуацию с ливневками в Автозаводском районе
В Нижегородской области пройдет экстремальный забег «Стальной характер»
Глеб Никитин вошел в состав совета директоров ПАО «ГАЗ»
Шестилетний пассажир погиб в ДТП, потому что пьяный водитель не справился с управлением
914 домов в Нижнем Новгороде прошли проверку на морозоустойчивость
ФК "Нижний Новгород" сыграл вничью с командой "Луч" из Владивостока
Полицейский за взятку в 93 000 рублей закрыл глаза на то, что иностранцев фиктивно ставили на учет
На матч Олимп-ФНЛ в Нижнем Новгороде пришли более 28 000 зрителей
Канавинский суд отказался возвращать маленькую дочь отцу-англичанину