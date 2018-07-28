2018-07-28T00:11:17+03:00
Спорт

ЦСКА стал обладателем Олимп-Суперкубка России по футболу 2018

Армейцы одержали победу над Локомотивом в матче на стадионе «Нижний Новгород» 27 июля
Андрей ВОВКАнастасия НАЗАРОВА
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ЦСКА стал обладателем Суперкубка России 2018 по футболу. Встреча с московским Локомотивом на стадионе «Нижний Новгород» 27 июля завершилась со счетом 1:0 в пользу армейцев.

С первых минут игроки ЦСКА завладели мячом, но их атака по правому флангу закончилась аутом. Буквально через несколько минут травмированный Дзагоев покинул поле, вместо него вышел Щенников. Острый момент был на 12-й минуте, когда Гилерме исполнил дальний удар по воротам, но вратарь был на месте. Потом шанс отличиться был у Витиньо, однако игрок ЦСКА промахнулся. На перерыв команды ушли, так и не открыв счет.

Второй тайм стартовал без замен. На 56-й минуте желтую карточку за нарушение в центре поля получил Бистрович. Несмотря на ожидания фанатов, характер игры во втором тайме не поменялся: много ошибок в центре поля. И снова замена: вместо Набабкина у ЦСКА вышел Хосонов. А следом вместо Фернандеса у Локо вышел Жамалетдинов. На 81-й минуте Ефремова сменил Бийол. К основному времени добавили три минуты, но результат на табло остался неизменным.

В первом дополнительном тайме счет по-прежнему был 0:0, а вот в начале второго дополнительного игрового отрезка гол в ворота Локомотива забил Хосонов – 0:1. Собственно, это был первый и единственный гол в матче 27 июля. ЦСКА стал обладателем Олимп-Суперкубка России по футболу 2018.

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