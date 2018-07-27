Стал известен состав Локомотива на матч за Олимп-Суперкубок России по футболу 2017: Игорь Денисов выведет команду на поле

27 Июль 21:10 2018-07-27T21:29:01+03:00

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Стало известно, каким составом Локомотив выйдет на матч с ПФК ЦСКА за Олимп-Суперкубок России по футболу 2018. Игра пройдет на стадионе «Нижний Новгород» 27 июля в 21:30.

Команда Юрия Семина выйдет в следующем составе: Эдер Лопес, Мануэл Фернандеш, Миранчук Алексей, Миранчук Антон, Дмитрий Баринов, Денисов Игорь (к), Ведран Чорлука, Соломон Квервелия, Владислав Игнатьев, Маринато Гилерме и Мацей Рыбус.

На скамейке запасных будут: Антон Коченков, Никита Медведев, Борис Ротенберг, Тарас Михалик, Денисов Виталий, Брайан Идову, Михаил Лысов, Дмитрий Тарасов, Джефферсон Фарфан, Алексей Миронов, Даниил Куликов, Роман Тугарев, Рифат Жемалетдинов.

Эксперты «Комсомолки» считают, что победа светит действующему чемпиону России.

Напомним, что на битву ЦСКА с Локомотивом продано более 30 тысяч билетов.