Стал известен состав ЦСКА на матч за Олимп-Суперкубок России по футболу 2017: Игорь Акинфеев выведет команду на поле

27 Июль 21:06 2018-07-27T21:06:34+03:00

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Стало известно, каким составом ПФК ЦСКА выйдет на матч с Локомотивом за Олимп-Суперкубок России по футболу 2018. Игра пройдет на стадионе «Нижний Новгород» 27 июля в 21:30.

Команда Виктора Гончаренко выйдет на поле в следующем составе: Игорь Акинфеев (к), Марио Фернандес, Родриго Бекао, Никита Чернов, Хёрдур Магнуссон, Кирилл Набабкин, Кристиян Бистрович, Алан Дзагоев, Дмитрий Ефремов, Витиньо и Федор Чалов.

На скамейке запасных будут: Илья Помазун, Яка Бийол, Георгий Щенников, Тимур Пухов, Наир Тикнизян, Астемир Гордюшенко, Тимур Жамалетдинов, Ильзат Ахметов, Хетаг Хосонов и Виталий Жиронкин.

Эксперты «Комсомолки» считают, что победа светит действующему чемпиону России.

Напомним, что на битву ЦСКА с Локомотивом продано более 30 тысяч билетов.