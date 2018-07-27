Стали известны имена нижегородцев, претендующих на пост министра культуры Нижегородской области

27 Июль 18:44 2018-07-30T11:09:32+03:00

Свои проекты кандидаты защитят 3 августа 2018 года

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Тридцать пять кандидатов на пост нижегородского министра культуры будут защищать свои проекты 3 августа 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области 27 июля.

Среди кандидатов есть советник врио губернатора Глеба Никитина по культуре Александр Бениш, руководитель Нижегородского цирка Ирина Ванькина, худрук "Рекорда" Сергей Жураков, директор кукольного театра Максим Крохин, директор музея Горького Лариса Моторина, руководитель управления госохранкультуры Надежда Преподобная, экс-руководитель пресс-службы департамента культуры Москвы, бывший нижегородский журналист Алла Семенышева, писатель Дмитрий Фаминский.

Два замминистра культуры – Алла Забегалова и Татьяна Маврина – тоже вошли в список претендентов. Напомним, Маврина сейчас исполняет обязанности министра.

Защита программ претендентов пройдет 3 августа 2018 года. Их оценит экспертная комиссия.