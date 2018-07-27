Нижегородца, зарезавшего таксиста в гаражах на Шнитникова, посадили на 12 лет

27 Июль 17:42 2018-07-27T17:42:32+03:00

В ходе следствия, которое длилось год, обвиняемый так и не признал вину

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Суд вынес приговор 38-летнему жителю Тоншаевского района, который убил таксиста, сообщается на сайте Следственного комитета Нижегородской области.

По версии следствия, 26 марта 2017 года на территории Канавинского района областного центра подсудимый вызвал такси до Автозаводского района. Водитель «Фольксвагена» довез пассажира до гаражей на улице Шнитникова и злоумышленник ударил 52-летнего таксиста ножом в горло. Потерпевший смог добраться за рулем своей машины до первых людей, кого встретил по пути и попросить помощи. Житель Тоншаева в это время сбежал с места преступления.

Водитель такси умер в больнице в этот же день от телесных повреждений.

Спустя два дня правоохранительные органы задержали преступника, который не признал вину и отказался от дачи показаний. Его заключили под стражу.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.