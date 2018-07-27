Тонну мороженого раздадут участникам молодежного фестиваля

27 Июль 16:35 2018-07-27T16:35:24+03:00

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28 июля на Нижневолжской набережной во второй раз пройдет фестиваль «#ВсеСвои», посвященный актуальной молодежной культуре. Организатором мероприятия выступили Молодежная палата при городской Думе Нижнего Новгорода, департамент спорта и молодежной политики администрации, МАУК «Рождественская сторона» и Региональная Лига КВН «Нижний Новгород».

Территория новой набережной соберет на одной площадке самых ярких представителей молодежи города.

На фестивале будут работать такие площадки, как образовательный лекторий на актуальные темы, спортивная зона, йога, танцы, пилон, благотворительная акция «Гардероб», детская зона, парад волонтеров ЧМ-2018, автовыставка нижегородских клубов, живая музыка, а также раздача тонны мороженого.

Организаторы обещают, что гостей фестиваля ждет много подарков и призов.