Автохам по прозвищу “Золотой» взят под стражу на два месяца

27 Июль 15:47 2018-07-27T15:47:19+03:00

Мужчина развязал дорожную войну с семьей, которая не уступила ему дорогу

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Один из четверых зачинщиков погони на автомобилях за семьей, которые отказались уступать мчащемуся по встречной полосе автомобилю, проведет два месяца в СИЗО. Такое решение принял Сормовский суд после первого заседания.

Как сообщили супруги Сигаевы, второе заседание планируется спустя полтора — три месяца. Остальные три сообщника пока не найдены.

Напомним, нижегородская семья стала невольными участниками настоящего боевика, который развязался на улице Кима в Сормовском районе. Четверо автохамов били по машине кувалдой, битами и монтировкой, пытаясь заставить супругов выйти из автомобиля. После заявления Сигаевых в полицию, нарушители стали названивать супругам с целью выкупа заявления. Спустя время один из автохамов пришел в отделение полиции с добровольным признанием.