Автохам по прозвищу “Золотой» взят под стражу на два месяца
Один из четверых зачинщиков погони на автомобилях за семьей, которые отказались уступать мчащемуся по встречной полосе автомобилю, проведет два месяца в СИЗО. Такое решение принял Сормовский суд после первого заседания.
Как сообщили супруги Сигаевы, второе заседание планируется спустя полтора — три месяца. Остальные три сообщника пока не найдены.
Напомним, нижегородская семья стала невольными участниками настоящего боевика, который развязался на улице Кима в Сормовском районе. Четверо автохамов били по машине кувалдой, битами и монтировкой, пытаясь заставить супругов выйти из автомобиля. После заявления Сигаевых в полицию, нарушители стали названивать супругам с целью выкупа заявления. Спустя время один из автохамов пришел в отделение полиции с добровольным признанием.