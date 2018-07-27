2018-07-27T15:19:31+03:00
Общество

Глеб Никитин: «Нижегородская область поделится опытом внедрения бережливых технологий с Рязанью»

Сейчас в регионе реализуется уже около 350 проектов бережливых технологий
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Изучать нижегородский опыт внедрения бережливых технологий в Нижний Новгород приехали специалисты из Рязани. Об этом сообщил глава Нижегородской области Глеб Никитин.

- Это уже не первая делегация, которая приезжает знакомиться с нижегородским опытом, - напомнил Глеб Никитин. – Ранее у нас уже были представители Самарской и Кемеровской областей. Это связано с тем, что именно в Нижегородской области к внедрению бережливых технологий применили комплексный подход. Сделано это ради повышения производительности труда. Мы запустили пилотные проекты в самых разных сферах – и в области здравоохранения, и в социальной политике, и в образовании, и в промышленности, и в сельском хозяйстве.

Напомним, сейчас в рамках программы «Эффективная губерния» в Нижегородской области применяется уже около 350 проектов бережливых технологий.

- Нижегородская область также стала одним из первых регионов России, где бережливые технологии начали масштабно внедряться в образовании, - добавил Глеб Никитин. - В пилотную зону вошли уже более 60 организаций – это и техникумы, и школы, и даже высшие учебные заведения.

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