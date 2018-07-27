2018-07-27T13:55:45+03:00
Общество

Жару до +35 градусов обещают местами в Нижегородской области

В связи с этим возрастает вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций
Анастасия НАЗАРОВА
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ГУ МЧС России по Нижегородской области разослало экстренное предупреждение о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций в регионе 27 июля. По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», днем местами ожидается жара до +35 градусов.

В связи с опасными погодными явлениями велика вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, связанных с возникновением природных пожаров. Прогнозируется увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населенные пункты, линии электропередач и связи.

Кроме того, возрастает вероятность возникновения ЧС, связанных с отключением электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций и нарушениями в работе железнодорожного транспорта в результате деформации железнодорожного полотна.

Специалисты рекомендуют при сильной жаре избегать воздействия повышенной температуры. Следует носить светлую воздухопроницаемую одежду и головной убор. Также напоминают о том, что нельзя в жару оставлять детей и животных в припаркованных автомобилях.

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