2018-07-27T13:04:19+03:00
Общество

Определен подрядчик, который построит новое здание администрации Дивеевского района

Трехэтажный объект предстоит возвести к 20 декабря 2019 года
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

ООО «Курс» выиграло конкурс по выбору подрядчика для строительства нового здания администрации Дивеевского района. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

На аукцион поступили заявки от двух фирм, одну из которых к конкурсу не допустили. Тогда комиссия решила заключить контракт с единственным допущенным участником – ООО «Курс». Цена контракта – 313 миллионов рублей. Источник финансирования – бюджет Нижегородской области и бюджет Дивеевского района.

До 20 декабря 2019 года фирме-победителю предстоит построить трехэтажное здание в южной части Дивеева на Октябрьской улице, 28а.

В цокольном этаже будет столовая, на первом этаже – ЗАГС, редакция газеты, многофункциональный центр и управление социальной защиты. На втором этаже будет актовый зал на 144 места, а также отдел образования и отдел ЖКХ. Последний этаж отдадут отделу культуры, правовому отделу, отделу экономики и прогнозов, КУМИ и отдел финансового управления.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глеб Никитин пообещал продолжить проект «Поезда здоровья»
Глеб Никитин предложил создать рабочую группу для разработки концепции развития территории Стрелки
Работы по укладке асфальта завершились на 92% ремонтируемых дорог в Нижнем Новгороде
Обвиняемый в убийстве нижегородского журналиста Дениса Суворова заключен под стражу
В Нижний Новгород осенью 2018 года приедет делегация из китайской провинции Аньхой
За две недели за езду по Большой Покровской оштрафовали 59 водителей
В Нижнем Новгороде на 82-м году жизни умерла бывший директор кинотеатра «Рекорд» Людмила Садовская
Глеб Никитин посетит фестиваль музыки и технологий Alfa Future People 2018
ГАЗель на скорости влетела в столб: 42-летняя пассажирка погибла на месте
Нижегородцы займутся йогой на спортивном фестивале
Глеб Никитин предложил провести 9 сентября голосование по проекту Стратегии развития региона
Нижегородцы проведут День физкультурника на Гребном канале
Нижегородские хирурги провели две уникальные операции
Выставка с лучшими российскими местами для путешествий пройдет в Нижнем Новгороде
На Звездинке появился обновленный полиэлитеновый водовод в 200 метров длиной
Глеб Никитин пообещал взять на контроль ситуацию с ливневками в Автозаводском районе
В Нижегородской области пройдет экстремальный забег «Стальной характер»
Глеб Никитин вошел в состав совета директоров ПАО «ГАЗ»
Шестилетний пассажир погиб в ДТП, потому что пьяный водитель не справился с управлением
914 домов в Нижнем Новгороде прошли проверку на морозоустойчивость
ФК "Нижний Новгород" сыграл вничью с командой "Луч" из Владивостока
Полицейский за взятку в 93 000 рублей закрыл глаза на то, что иностранцев фиктивно ставили на учет
На матч Олимп-ФНЛ в Нижнем Новгороде пришли более 28 000 зрителей
Канавинский суд отказался возвращать маленькую дочь отцу-англичанину