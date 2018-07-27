Определен подрядчик, который построит новое здание администрации Дивеевского района

27 Июль 13:02 2018-07-27T13:04:19+03:00

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ООО «Курс» выиграло конкурс по выбору подрядчика для строительства нового здания администрации Дивеевского района. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

На аукцион поступили заявки от двух фирм, одну из которых к конкурсу не допустили. Тогда комиссия решила заключить контракт с единственным допущенным участником – ООО «Курс». Цена контракта – 313 миллионов рублей. Источник финансирования – бюджет Нижегородской области и бюджет Дивеевского района.

До 20 декабря 2019 года фирме-победителю предстоит построить трехэтажное здание в южной части Дивеева на Октябрьской улице, 28а.

В цокольном этаже будет столовая, на первом этаже – ЗАГС, редакция газеты, многофункциональный центр и управление социальной защиты. На втором этаже будет актовый зал на 144 места, а также отдел образования и отдел ЖКХ. Последний этаж отдадут отделу культуры, правовому отделу, отделу экономики и прогнозов, КУМИ и отдел финансового управления.