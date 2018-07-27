Определен подрядчик, который построит новое здание администрации Дивеевского района
ООО «Курс» выиграло конкурс по выбору подрядчика для строительства нового здания администрации Дивеевского района. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
На аукцион поступили заявки от двух фирм, одну из которых к конкурсу не допустили. Тогда комиссия решила заключить контракт с единственным допущенным участником – ООО «Курс». Цена контракта – 313 миллионов рублей. Источник финансирования – бюджет Нижегородской области и бюджет Дивеевского района.
До 20 декабря 2019 года фирме-победителю предстоит построить трехэтажное здание в южной части Дивеева на Октябрьской улице, 28а.
В цокольном этаже будет столовая, на первом этаже – ЗАГС, редакция газеты, многофункциональный центр и управление социальной защиты. На втором этаже будет актовый зал на 144 места, а также отдел образования и отдел ЖКХ. Последний этаж отдадут отделу культуры, правовому отделу, отделу экономики и прогнозов, КУМИ и отдел финансового управления.