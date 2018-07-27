2018-07-27T12:10:53+03:00
Политика

Два кандидата зарегистрированы на довыборы в думу Нижнего Новгорода

Дополнительные выборы в гордуму по округу №17 состоятся 9 сентября
Анастасия НАЗАРОВА
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Городской избирком зарегистрировал двух кандидатов на довыборы в думу Нижнего Новгорода, сообщается на сайте избиркома 26 июля.

Кандидатуры координатора местного отделения ЛДПР Дмитрия Николаева и бывшего главы регионального минкульта Сергея Горина зарегистрированы для участия в довыборах по округу №17 (Московский район).

Своих кандидатов выдвинули региональные отделения ЛДПР, «Справедливой России», «Единой России», «Яблока», КПРФ и «Родины». Есть и самовыдвиженец – военный пенсионер Вадим Орешин.

Напомним, что довыборы в гордуму по одномандатному округу №17 пройдут 9 сентября 2018 года. Такое решение было принято на июньском заседании думы.

Необходимость в проведении дополнительных выборов появилась после того, как депутат Олег Владимирович Сорокин за нарушение антикоррупционного законодательства был лишен мандата.

Добавим, что также 9 сентября состоятся выборы губернатора Нижегородской области.

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