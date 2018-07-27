Подросток изнасиловал 14-летнюю школьницу в Дзержинске

27 Июль 11:52 2018-07-27T11:59:05+03:00

Перед этим парень напоил ее алкоголем

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Завершено уголовное дело по обвинению 17-летнего жителя Дзержинска в изнасиловании школьницы. Об этом сообщается на сайте пресс-службы СУ СКР по Нижегородской области.

По версии следствия в августе 2017 года обвиняемый познакомился в интернете со 14-летней школьницей. Они договорились встретиться, чтобы отпраздновать день рождения днем 12 августа в зоне отдыха на улице Попова в Дзержинске. Злоумышленник напоил девушку алкоголем, незаметно добавляя его в стакан потерпевшей. А после изнасиловал.

Вину в инкриминируемых деяниях молодой человек не признал. Установлено, что он учится в техникуме.

Вместе с тем на основании совокупности собранных следователями СК доказательств в настоящее время прокурором утверждено обвинительное заключения и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.