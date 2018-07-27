Подросток изнасиловал 14-летнюю школьницу в Дзержинске
Завершено уголовное дело по обвинению 17-летнего жителя Дзержинска в изнасиловании школьницы. Об этом сообщается на сайте пресс-службы СУ СКР по Нижегородской области.
По версии следствия в августе 2017 года обвиняемый познакомился в интернете со 14-летней школьницей. Они договорились встретиться, чтобы отпраздновать день рождения днем 12 августа в зоне отдыха на улице Попова в Дзержинске. Злоумышленник напоил девушку алкоголем, незаметно добавляя его в стакан потерпевшей. А после изнасиловал.
Вину в инкриминируемых деяниях молодой человек не признал. Установлено, что он учится в техникуме.
Вместе с тем на основании совокупности собранных следователями СК доказательств в настоящее время прокурором утверждено обвинительное заключения и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.