2018-07-27T11:50:50+03:00
Спорт

Матч за Суперкубок России по футболу посетят Ольга Голодец и Глеб Никитин

На стадионе «Нижний Новгород» 27 июля сразятся «Локомотив» и ЦСКА
Анастасия НАЗАРОВА
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Чемпион России ФК «Локомотив» и серебряный призер чемпионата ПФК ЦСКА встретятся на стадионе «Нижний Новгород» 27 июля в 21:30. По информации пресс-службы областного правительства, матч за Суперкубок России посетят врио губернатора Глеб Никитин и зампредседателя правительства РФ Ольга Голодец.

В рамках визита в Нижний Новгород Ольга Голодец съездит в училище олимпийского резерва имени Тишина, наградит участников международной парусной регаты Junior Volga Cup Optimist и проведет совещание по развитию детского спорта в Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что 26 июля в аэропорту Стригино приземлился самолет с футболистами ЦСКА. В составе клуба в приволжскую столицу прилетел капитан национальной сборной России, вратарь Игорь Акинфеев.

Несколькими часами позже приземлился борт с игроками «Локомотива». За первый в новом сезоне титул – Суперкубок России – поборются Чорлука, Фарфан и братья Миранчуки.

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