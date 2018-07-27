2018-07-27T10:52:14+03:00
Происшествия

Водитель иномарки сбил 64-летнего велосипедиста в Нижнем Новгороде

Позже в тот же день произошла другая авария с участием велосипедиста
Анастасия НАЗАРОВА
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ДТП с участием велосипедиста произошло на Молодежном проспекте 26 июля в 13:30. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД России по Нижегородской области.

Управляя легковушкой Chevrolet Aveo, при повороте налево 46-летняя автоледи не предоставила преимущество в движении и наехала на 64-летнего велосипедиста, который ехал навстречу. В ре-зультате столкновения пострадал пенсионер. После осмотра врачом скорой помощи велосипедист был отпущен.

Позже случилось еще одно ДТП, в котором пострадал велосипедист. В 17:40 на улице Монастырка 34-летний водитель автомобиля Honda HRV, выезжая с второстепенной дороги, не предоставил пре-имущество в движении и сбил 35-летнего велосипедиста. Тот ехал по встречной полосе. После ос-мотра был отпущен.

Добавим, что в общей сложности за минувшие сутки в областном центре зафиксировано пять ДТП, в которых получили травмы семь человек. Зарегистрировано 44 аварии с материальным ущербом (ДТП с механическими повреждениями транспортных средств).

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