2018-07-27T10:36:21+03:00
Звезды

Глеб Никитин предложил использовать стадион «Нижний Новгород» для кинопоказов

Также одной из площадок кинофестиваля «Горький fest» в 2019 году может стать бывшая фабрика «Маяк»
Анастасия НАЗАРОВА
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Более 21 тысячи человек приняли участие в мероприятиях второго кинофестиваля «Горький fest». Об этом врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин сообщил в ходе церемонии закрытия фестиваля 26 июля.

– По сравнению с прошлым годом эта цифра выросла в 21 раз. Это свидетельствует высоком интересе нижегородцев к киноискусству, – отметил глава региона.

В этом году «Горький fest» проходил на тринадцати площадках, в прошлом – всего на трех.

По словам Никитина, самыми яркими стали кинопоказы на обновленной Нижневолжской набережной, где организаторы установили большой LED-экран.

– В следующем году хочу предложить использовать для проведения фестиваля объекты наследия чемпионата мира по футболу, в частности наш прекрасный стадион. Уверен, что восприятие кино в таком месте будет особенно сильным, – считает врио губернатора.

Также глава региона предложил сделать одной из площадок новых фестивалей здание бывшей фабрики «Маяк» на Нижневолжской набережной и провел для организаторов фестиваля Михаила Пореченкова и Оксаны Михеевой небольшую экскурсию по зданию.

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