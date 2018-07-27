Полицейские изъяли у жителя Чкаловского района около 24 граммов наркотиков

27 Июль 10:28 2018-07-27T10:28:15+03:00

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Городецкие полицейские изъяли у подозреваемого около 24 граммов наркотического средства, пе-редает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

В отдел по контролю за оборотом наркотиков поступила информация, что в Чкаловском районе про-даются наркотики. В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан 30-летний мест-ный житель. При нем были обнаружены и изъяты три пакета с пластичным веществом растительного происхождения, которое он привез, чтобы продать.

Экспертиза показала, что изъятое – это наркотики, вес которых – 23,91 грамма. Возбуждено уголов-ное дело. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.