2018-07-27T09:19:41+03:00
Общество

Нижегородским обманутым дольщикам окажут дополнительные меры поддержки

Парламентарии приняли две меры поддержки, предложенные региональным минстроем
Анастасия НАЗАРОВА
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Депутаты областного Заксобрания приняли меры поддержки обманутых дольщиков, предложенные местным минстроем, на заседании 26 июля. Об этом сообщает пресс-служба ЗСНО.

Изменения предполагают два вида дополнительной господдержки. Первое позволяет выделять юридическим лицам, которые возьмут на себя обязательства застройщика-банкрота по достройке проблемного дома, земельные участки в качестве компенсации их затрат.

Вторая мера поддержки касается предоставления юридическим лицам на конкурсной основе земельных участков. Застройщик, получивший такой участок, вместо арендной платы фактически будет расплачиваться квадратными метрами, предоставляя квартиры обманутым дольщикам.

По словам главы минстроя Алексея Сырова, принятая законодательная инициатива будет способствовать решению проблем свыше 1,5 тысячи пострадавших дольщиков. В первую очередь это коснется домов, возведение которых начало ООО «Квартстрой-НН», и позволит компенсировать затраты потенциального нового застройщика.

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