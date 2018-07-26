Конкурсную программу кинофестиваля «Горький fest – 2018» могут показать повторно

26 Июль 16:59 2018-07-26T16:59:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Кинофестиваль «Горький fest» показал, что нижегородским киноманам интересно не только массовое кино вроде «Льда» и «Тренера», но и фильмы «не для всех». Повторы конкурсной программы «Встряска» шли в кинотеатре «Орленок», но многим там не хватало мест. Оттого организаторы сделали свободным вход на показы в театре драмы.

В день закрытия кинофестиваля его президент Михаил Пореченков заявил, что, возможно, нижегородцам представиться шанс посмотреть конкурсную программу еще раз.

– Не исключено, что мы сделаем эхо фестиваля «Горький fest», на котором повторно покажем конкурсные фильмы, – сказал актер. – Но вообще они должны выйти в прокат (хоть и ограниченным тиражом). Просто надо следить, интересоваться. Можно посмотреть все картины.

Напомним, что в программу этого года вошли короткометражные и полнометражные картины, документальные фильмы, веб-сериалы и прочие кинопродукты. По словам продюсера кинофестиваля Оксаны Михеевой, этим и прекрасна «Встряска».

– В одном конкурсе может быть Алексей Федорченко и студент третьего курса ВГИК, – добавила Оксана.