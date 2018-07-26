2018-07-26T16:59:13+03:00
Звезды

Конкурсную программу кинофестиваля «Горький fest – 2018» могут показать повторно

Ажиотаж на площадках фестиваля показал, что зрителям интересно новое российское кино
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Кинофестиваль «Горький fest» показал, что нижегородским киноманам интересно не только массовое кино вроде «Льда» и «Тренера», но и фильмы «не для всех». Повторы конкурсной программы «Встряска» шли в кинотеатре «Орленок», но многим там не хватало мест. Оттого организаторы сделали свободным вход на показы в театре драмы.

В день закрытия кинофестиваля его президент Михаил Пореченков заявил, что, возможно, нижегородцам представиться шанс посмотреть конкурсную программу еще раз.

– Не исключено, что мы сделаем эхо фестиваля «Горький fest», на котором повторно покажем конкурсные фильмы, – сказал актер. – Но вообще они должны выйти в прокат (хоть и ограниченным тиражом). Просто надо следить, интересоваться. Можно посмотреть все картины.

Напомним, что в программу этого года вошли короткометражные и полнометражные картины, документальные фильмы, веб-сериалы и прочие кинопродукты. По словам продюсера кинофестиваля Оксаны Михеевой, этим и прекрасна «Встряска».

– В одном конкурсе может быть Алексей Федорченко и студент третьего курса ВГИК, – добавила Оксана.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глеб Никитин пообещал продолжить проект «Поезда здоровья»
Глеб Никитин предложил создать рабочую группу для разработки концепции развития территории Стрелки
Работы по укладке асфальта завершились на 92% ремонтируемых дорог в Нижнем Новгороде
Обвиняемый в убийстве нижегородского журналиста Дениса Суворова заключен под стражу
В Нижний Новгород осенью 2018 года приедет делегация из китайской провинции Аньхой
За две недели за езду по Большой Покровской оштрафовали 59 водителей
В Нижнем Новгороде на 82-м году жизни умерла бывший директор кинотеатра «Рекорд» Людмила Садовская
Глеб Никитин посетит фестиваль музыки и технологий Alfa Future People 2018
ГАЗель на скорости влетела в столб: 42-летняя пассажирка погибла на месте
Нижегородцы займутся йогой на спортивном фестивале
Глеб Никитин предложил провести 9 сентября голосование по проекту Стратегии развития региона
Нижегородцы проведут День физкультурника на Гребном канале
Нижегородские хирурги провели две уникальные операции
Выставка с лучшими российскими местами для путешествий пройдет в Нижнем Новгороде
На Звездинке появился обновленный полиэлитеновый водовод в 200 метров длиной
Глеб Никитин пообещал взять на контроль ситуацию с ливневками в Автозаводском районе
В Нижегородской области пройдет экстремальный забег «Стальной характер»
Глеб Никитин вошел в состав совета директоров ПАО «ГАЗ»
Шестилетний пассажир погиб в ДТП, потому что пьяный водитель не справился с управлением
914 домов в Нижнем Новгороде прошли проверку на морозоустойчивость
ФК "Нижний Новгород" сыграл вничью с командой "Луч" из Владивостока
Полицейский за взятку в 93 000 рублей закрыл глаза на то, что иностранцев фиктивно ставили на учет
На матч Олимп-ФНЛ в Нижнем Новгороде пришли более 28 000 зрителей
Канавинский суд отказался возвращать маленькую дочь отцу-англичанину