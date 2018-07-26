2018-07-26T16:47:28+03:00
Общество

Комитет по вопросам госвласти в Заксобрании возглавил Дмитрий Малухин

Его заместителями стали Валерий Антипов, Марина Еминцева, Александр Тимофеев и Николай Шкилев
Светлана СТРОКАН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Изменения в постановление «О составах комитетов Законодательного собрания Нижегородской области VI созыва» внесли депутаты 26 июля.

В состав нового комитета по вопросам госвласти, МСУ и регламенту вошли Александр Табачников, Александр Тимофеев, Владислав Егоров, Ольга Щетинина, Марина Еминцева, Галина Клочкова, Евгений Кузьмин, Дмитрий Малухин, Владимир Паков,Валерий Анисимов, Валерий Антипов, Вадим Рыбин, Валерий Осокин, Наталья Смотракова,Александр Шаронов и Николай Шкилев. Возглавил комитет Дмитрий Малухин, а его замами стали Марина Еминцева, Валерий Антипов, Александр Тимофеев и Николай Шкилев.

Также произошли изменения в составах других комитетов. Зампредседателя комитета по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма избран Василий Суханов. Андрей Тарасов возглавил комитет по вопросам градостроительной деятельности, ЖКХ и ТЭК.

Напомним, что вместо 11 комитетов в региональном парламенте утверждено 8.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глеб Никитин пообещал продолжить проект «Поезда здоровья»
Глеб Никитин предложил создать рабочую группу для разработки концепции развития территории Стрелки
Работы по укладке асфальта завершились на 92% ремонтируемых дорог в Нижнем Новгороде
Обвиняемый в убийстве нижегородского журналиста Дениса Суворова заключен под стражу
В Нижний Новгород осенью 2018 года приедет делегация из китайской провинции Аньхой
За две недели за езду по Большой Покровской оштрафовали 59 водителей
В Нижнем Новгороде на 82-м году жизни умерла бывший директор кинотеатра «Рекорд» Людмила Садовская
Глеб Никитин посетит фестиваль музыки и технологий Alfa Future People 2018
ГАЗель на скорости влетела в столб: 42-летняя пассажирка погибла на месте
Нижегородцы займутся йогой на спортивном фестивале
Глеб Никитин предложил провести 9 сентября голосование по проекту Стратегии развития региона
Нижегородцы проведут День физкультурника на Гребном канале
Нижегородские хирурги провели две уникальные операции
Выставка с лучшими российскими местами для путешествий пройдет в Нижнем Новгороде
На Звездинке появился обновленный полиэлитеновый водовод в 200 метров длиной
Глеб Никитин пообещал взять на контроль ситуацию с ливневками в Автозаводском районе
В Нижегородской области пройдет экстремальный забег «Стальной характер»
Глеб Никитин вошел в состав совета директоров ПАО «ГАЗ»
Шестилетний пассажир погиб в ДТП, потому что пьяный водитель не справился с управлением
914 домов в Нижнем Новгороде прошли проверку на морозоустойчивость
ФК "Нижний Новгород" сыграл вничью с командой "Луч" из Владивостока
Полицейский за взятку в 93 000 рублей закрыл глаза на то, что иностранцев фиктивно ставили на учет
На матч Олимп-ФНЛ в Нижнем Новгороде пришли более 28 000 зрителей
Канавинский суд отказался возвращать маленькую дочь отцу-англичанину