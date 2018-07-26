Комитет по вопросам госвласти в Заксобрании возглавил Дмитрий Малухин

26 Июль 16:47 2018-07-26T16:47:28+03:00

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Изменения в постановление «О составах комитетов Законодательного собрания Нижегородской области VI созыва» внесли депутаты 26 июля.

В состав нового комитета по вопросам госвласти, МСУ и регламенту вошли Александр Табачников, Александр Тимофеев, Владислав Егоров, Ольга Щетинина, Марина Еминцева, Галина Клочкова, Евгений Кузьмин, Дмитрий Малухин, Владимир Паков,Валерий Анисимов, Валерий Антипов, Вадим Рыбин, Валерий Осокин, Наталья Смотракова,Александр Шаронов и Николай Шкилев. Возглавил комитет Дмитрий Малухин, а его замами стали Марина Еминцева, Валерий Антипов, Александр Тимофеев и Николай Шкилев.

Также произошли изменения в составах других комитетов. Зампредседателя комитета по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма избран Василий Суханов. Андрей Тарасов возглавил комитет по вопросам градостроительной деятельности, ЖКХ и ТЭК.

Напомним, что вместо 11 комитетов в региональном парламенте утверждено 8.