Глеб Никитин утвердил программу возмещения затрат аграриям на покупку техники

26 Июль 16:33 2018-07-26T16:33:59+03:00

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Глава Нижегородской области Глеб Никитин утвердил программу возмещения затрат аграриям на покупку новой техники в лизинг. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области.

- Одна из проблем, о которых мы говорили во время встреч с аграриями - это высокая стоимость новой сельхозтехники при достаточно большой потребности хозяйств в обновлении парка, - отметил Глеб Никитин. - Программа возмещения части затрат на покупку наиболее востребованной в регионе техники поможет решить эту задачу. На реализацию программы из областного бюджета будет выделено 145 миллионов рублей.

В соответствии с новой редакцией положения о порядке предоставления субсидий, нижегородским аграриям смогут возместить до 50% стоимости зерносушильного оборудования, до 20% прицепной и навесной сельскохозяйственной техники и до 750 тысяч на приобретение трактора или комбайна. Всего же до конца года нижегородские хозяйства планируют приобрести около 200 единиц новой техники на сумму более 800 миллионов рублей.