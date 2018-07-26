Нижегородским спонсорам спортивных клубов увеличили льготы на 200 миллионов рублей

26 Июль 16:13 2018-07-26T16:13:45+03:00

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Льготы спонсорам спортивных клубов в Нижегородской области увеличили на 200 миллионов рублей. Проект изменений в закон "О снижении налоговой ставки налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков в 2018 году" одобрен ЗСНО.

Теперь, согласно закону, размер соответствующих льгот составляет 1,3 миллиарда рублей.

Напомним, ранее льготы по налогу на прибыль для спонсоров спортивных команд в Нижегородской области в 2018 году составляли 1,1 млрд рублей.