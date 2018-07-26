2018-07-26T15:24:51+03:00
Общество

800 дзержинцев будут учиться в школе с бассейном и тренажерным залом

Современное здание школы строят взамен старого на улице Буденного
Светлана СТРОКАН
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Техзадание на разработку проектной документации для строительства в Дзержинске нового здания средней школы №2 согласовали министерство строительства и министерство образования Нижегородской области. Об этом сообщил глава администрации города Виктор Нестеров.

- У нас появилась возможность построить современное здание школы взамен старого, создав проект «умной школы», - рассказал Нестеров.

Муниципальный контракт на проведение проектно-изыскательских работ по строительству нового здания заключен с компанией ООО «ФТК Энерго». Сумма контракта составила 10 млн рублей. Заказчик - МКУ «Строитель».

Новое здание рассчитано почти на 800 человек вместо нынешних 560. Объект построят на улице Будённого, рядом с домом №20.

Мы планируем даже кабинет астрономии с обсерваторией, собственный бассейн и тренажерный зал с отдельными раздевалками и душевыми, - сообщил Нестеров.

Срок выполнения проектно-изыскательских работ с представлением положительного заключения госэкспертизы – январь 2019 года.

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