800 дзержинцев будут учиться в школе с бассейном и тренажерным залом

26 Июль 15:24 2018-07-26T15:24:51+03:00

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Техзадание на разработку проектной документации для строительства в Дзержинске нового здания средней школы №2 согласовали министерство строительства и министерство образования Нижегородской области. Об этом сообщил глава администрации города Виктор Нестеров.

- У нас появилась возможность построить современное здание школы взамен старого, создав проект «умной школы», - рассказал Нестеров.

Муниципальный контракт на проведение проектно-изыскательских работ по строительству нового здания заключен с компанией ООО «ФТК Энерго». Сумма контракта составила 10 млн рублей. Заказчик - МКУ «Строитель».

Новое здание рассчитано почти на 800 человек вместо нынешних 560. Объект построят на улице Будённого, рядом с домом №20.

Мы планируем даже кабинет астрономии с обсерваторией, собственный бассейн и тренажерный зал с отдельными раздевалками и душевыми, - сообщил Нестеров.

Срок выполнения проектно-изыскательских работ с представлением положительного заключения госэкспертизы – январь 2019 года.