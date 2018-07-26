Глеб Никитин: «В Нижегородской области будут разводить маралов»

26 Июль 15:24 2018-07-26T15:24:48+03:00

Для этого в Дальнеконстантиновский район уже завезли 10 оленей

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В одном из охотничьих хозяйств Дальнеконстантиновского района начнут разводить маралов. Об этом сообщил глава Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя планы по развитию животного мира региона.

- Увеличение численности и разнообразия видов диких животных – это одна из важных задач в развитии Нижегородской области, - напомнил Глеб Никитин. - В нашем регионе 7 миллионов гектаров охотничьих угодий – это почти 93% территории региона. Конечно, нам необходим системный подход как к развитию охоты, так и к приумножению природных богатств области.

По словам главы региона, новый проект по разведению благородных оленей должен стать важным вкладом в развитие экотуризма Нижегородской области.

Кстати, разводить животных будут не ради ценных рогов, а для привлечения туристов. В Нижегородскую область их привезли из Алтайского края. Сейчас они уже акклиматизировались в наших условиях.