2018-07-26T14:48:43+03:00
Общество

Деньги от штрафов за нарушение ПДД будут перечисляться в нижегородский дорожный фонд

Соответствующие изменения в законопроект приняли депутаты Заксобрания
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Деньги от штрафов за нарушение правил дорожного движения теперь будут поступать в дорожный фонд Нижегородской области. Соответствующий проект изменений в закон «О дорожном фонде Нижегородской области» принят Законодательным собранием Нижегородской области.

- Это важный закон, который серьезно повлияет на ситуацию в дорожной сфере, - уверен председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Заксобрания Владимир Солдатенков. - Значительное увеличение объема дорожного фонда диктует необходимость тщательного контроля за качеством работ.

Кстати, при планировании бюджета на ближайшие три года доходы от штрафов за нарушение правил дорожного движения были заложены в объеме 2 миллиардов рублей ежегодно. Ранее аналогичные изменения законодательства были приняты государственной Думой России. Вступить в силу они должны уже с 1 января 2019 года.

В соответствии с правилами, средства от штрафов должны идти на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, а также проездов к дворовым территориям.

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