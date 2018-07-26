Сразу на 11 участках дорог Нижегородской области завершился ремонт

26 Июль 13:58 2018-07-26T13:58:42+03:00

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В Нижегородской области полностью завершены асфальтовые работы на 11 участках региональных дорог. Все эти работы выполнены в рамках программы «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщили в главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.

- Сейчас уже закончены асфальтовые работы на двух участках дороги Большая Ельня-Ольгино, - говорится в сообщении. – В настоящее время подрядчик заканчивает там нанесение термопластиковой разметки. Также уже завершаются работы еще на четырех объектах, в том числе на проспекте Чкалова в Дзержинске.

Всего же в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в Нижегородской области будет отремонтировано свыше 134 километров дорог. Из них 95 километров регионального значения и свыше 39 километров городских дорог.