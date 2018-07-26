Среднедушевые доходы нижегородцев превысили 30 тысяч рублей

26 Июль 13:34 2018-07-26T13:34:37+03:00

По сравнению с прошлым годом они выросли на 4,4%

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За период с января по июнь 2018 года среднедушевые денежные доходы населения Нижегородской области составили 30,7 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте министерства экономического развития и инвестиций Нижегородской области.

- В действующих ценах они выросли на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - говорится в сообщении министерства. – А реальные денежные доходы населения выросли на 0,8% в сравнении с этим же периодом прошлого года.

Кстати, по размеру среднедушевых денежных доходов населения в первом полугодии 2018 года Нижегородская область заняла второе место в ПФО и 19 место в России.

- Среднемесячная зарплата одного работника в Нижегородской области составляет 31,8 тысяч рублей, - говорится в сообщении. – В действующих ценах она на 9,1% выше, чем в соответствующем периоде прошлого года. А реальная заработная плата в сравнении с прошлым годом выросла на 5,8%.