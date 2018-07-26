В Нижегородской области начнут выращивать розы в теплицах
В 2018 году начнется строительство тепличного комплекса по выращиванию роз в Нижегородской области. Об этом стало известно от пресс-службы губернатора и правительства региона.
Комплекс разместится на шести гектарах и в настоящее время рассматриваются несколько инвестиционных площадок для реализации проекта. Общий объем инвестиций в него составит 1,57 миллиарда рублей. В тепличный комплексе планируется создать около 70 новых высокотехнологичны храбочих мест. Ежегодные налоговые поступления в бюджеты всех уровней оцениваются в сумму порядка 29 миллионов рублей.
Учредитель компании «АКМ» Сергей Мосунов обратил внимание, что тепличный комплекс оснастят современным оборудованием, которое позволит обеспечивать благоприятные климатические условия.
- Благодаря этому качество цветочной продукции будет оставаться неизменным в течение всего времени производственного цикла, - рассказал Сергей Мосунов.
Отмечается, что корпорация развития региона осуществляет комплексное сопровождение проекта по принципу "одного окна".
Около 35% цветов планируется реализовать на местном рынке. Предполагается, что это составит 4,1-4,2 тысяч штук в год.