2018-07-26T11:20:21+03:00
Общество

В Нижегородской области начнут выращивать розы в теплицах

На местных прилавках будут продавать 35% цветов
Светлана СТРОКАН
Поделиться:
Изменить размер текста:

В 2018 году начнется строительство тепличного комплекса по выращиванию роз в Нижегородской области. Об этом стало известно от пресс-службы губернатора и правительства региона.

Комплекс разместится на шести гектарах и в настоящее время рассматриваются несколько инвестиционных площадок для реализации проекта. Общий объем инвестиций в него составит 1,57 миллиарда рублей. В тепличный комплексе планируется создать около 70 новых высокотехнологичны храбочих мест. Ежегодные налоговые поступления в бюджеты всех уровней оцениваются в сумму порядка 29 миллионов рублей.

Учредитель компании «АКМ» Сергей Мосунов обратил внимание, что тепличный комплекс оснастят современным оборудованием, которое позволит обеспечивать благоприятные климатические условия.

- Благодаря этому качество цветочной продукции будет оставаться неизменным в течение всего времени производственного цикла, - рассказал Сергей Мосунов.

Отмечается, что корпорация развития региона осуществляет комплексное сопровождение проекта по принципу "одного окна".

Около 35% цветов планируется реализовать на местном рынке. Предполагается, что это составит 4,1-4,2 тысяч штук в год.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глеб Никитин пообещал продолжить проект «Поезда здоровья»
Глеб Никитин предложил создать рабочую группу для разработки концепции развития территории Стрелки
Работы по укладке асфальта завершились на 92% ремонтируемых дорог в Нижнем Новгороде
Обвиняемый в убийстве нижегородского журналиста Дениса Суворова заключен под стражу
В Нижний Новгород осенью 2018 года приедет делегация из китайской провинции Аньхой
За две недели за езду по Большой Покровской оштрафовали 59 водителей
В Нижнем Новгороде на 82-м году жизни умерла бывший директор кинотеатра «Рекорд» Людмила Садовская
Глеб Никитин посетит фестиваль музыки и технологий Alfa Future People 2018
ГАЗель на скорости влетела в столб: 42-летняя пассажирка погибла на месте
Нижегородцы займутся йогой на спортивном фестивале
Глеб Никитин предложил провести 9 сентября голосование по проекту Стратегии развития региона
Нижегородцы проведут День физкультурника на Гребном канале
Нижегородские хирурги провели две уникальные операции
Выставка с лучшими российскими местами для путешествий пройдет в Нижнем Новгороде
На Звездинке появился обновленный полиэлитеновый водовод в 200 метров длиной
Глеб Никитин пообещал взять на контроль ситуацию с ливневками в Автозаводском районе
В Нижегородской области пройдет экстремальный забег «Стальной характер»
Глеб Никитин вошел в состав совета директоров ПАО «ГАЗ»
Шестилетний пассажир погиб в ДТП, потому что пьяный водитель не справился с управлением
914 домов в Нижнем Новгороде прошли проверку на морозоустойчивость
ФК "Нижний Новгород" сыграл вничью с командой "Луч" из Владивостока
Полицейский за взятку в 93 000 рублей закрыл глаза на то, что иностранцев фиктивно ставили на учет
На матч Олимп-ФНЛ в Нижнем Новгороде пришли более 28 000 зрителей
Канавинский суд отказался возвращать маленькую дочь отцу-англичанину